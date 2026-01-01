Gaziantep'te hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep'te 6 suçtan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 10 yıldır aranan ve 6 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y'nin adresi belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan N.Y. cezaevine teslim edildi.