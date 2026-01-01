Haberler

Gaziantep'te hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te, 6 suçtan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. adlı hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 10 yıldır aranan ve 6 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y'nin adresi belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan N.Y. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
