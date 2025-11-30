Gaziantep'te 10 Yıl Hapis Cezası ile Aranan 5 Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te 10'ar yıl hapis cezasıyla aranan 5 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çeşitli suçlardan haklarında 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T, E.G, A.D, K.D. ve M.K. yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.