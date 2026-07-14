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Gaziantep protokolünden 15 Temmuz mesajları

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Gaziantep kent protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında yayımladığı mesajlarda, hain darbe girişimine karşı milletin destansı direnişini vurguladı ve demokrasi, birlik ile bağımsızlığa sahip çıkma kararlılığını ifade etti.

Gaziantep kent protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Kemal Çeber, mesajında demokrasiye, özgürlüğe ve geleceğe kast edildiğinin altını çizerek, "Hain darbe girişimine karşı, milletimizin çıplak elleri ve devasa yüreğiyle yazdığı şanlı destanın yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü sinemizde bir hüzün, göğsümüzde büyük bir gururla anıyoruz." ifaderine yer verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin mesajında 15 Temmuz'un milletin iradesine, bağımsızlığına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı gün olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberliğin tüm dünyaya örnek olduğu kutlu bir dirilişin adıdır 15 Temmuz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, milletin vatanına ve iradesine sahip çıktığı o tarihi gecenin anlamına dikkat çekti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Mete Akcan, güçlü bir ekonominin ve küresel pazarlarda sürdürülebilir başarının temelinde demokrasi, huzur ve istikrarın bulunduğunu vurguladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, 15 Temmuz'un cesaret ve kararlıkla kazanılan, aziz milletimizin zaferi olduğunu ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Türk milletinin egemenliğine ve bağımsızlığına kasteden hain FETÖ terör örgütünün 10 yıl önce giriştiği işgal teşebbüsünün, Türk milletinin sarsılmaz iradesi karşısında bozguna uğratıldığının altını çizdi.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Başkanı Mehmet Özyurt, Türk milletinin iradesine, sivil demokrasiye ve anayasal düzene karşı yapılan hain darbe girişiminin karşısında sergilenen direnişi 'destansı bir kırılma noktası' olarak nitelendirdi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin iradesine, demokrasisine ve devletine sahip çıkarak gösterdiği kahramanlığın, Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda "15 Temmuz, milletimizin devletine, vatanına ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği unutulmaz bir gündür" dedi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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