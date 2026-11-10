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Gaziantep Nurdağı'nda yangın için TIR'dan inen sürücüye başka TIR çarptı, sürücü öldü

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Gaziantep Nurdağı'nda yangın için TIR'dan inen sürücüye başka TIR çarptı, sürücü öldü
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TAG otoyolunda seyir halindeki TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Yangına müdahale için araçtan inen 34 yaşındaki İsmail Bozdağ'a Fevzi D.'nin kullandığı TIR çarptı; Bozdağ yaşamını yitirdi, Fevzi D. gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken alev alan TIR'daki yangına müdahale etmek için araçtan inen İsmail Bozdağ (34), başka bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep istikametine giden İsmail Bozdağ yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen TIR'ın dorsesinden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden Bozdağ, TIR'ı durdurup araçtan indi. Bu sırada Fevzi D.'nin (33) kullandığı 33 BNJ 07 plakalı TIR, Bozdağ'a çarptı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İsmail Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Bozdağ'ın cenazesi incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Fevzi D. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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