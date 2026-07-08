Haberler

Gaziantep'te 1 hektarlık meşelik alan yandı

Gaziantep'te 1 hektarlık meşelik alan yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık meşelik alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık meşelik alan zarar gördü.

Nurdağı ilçesi Bademli Mahallesi kırsalındaki ormanda, dün yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı ile Nurdağı Orman İşletme Şefliği'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 5 arasöz, 2 su ikmal tankı ve 2 itfaiye sevk edildi. Havadan 1 helikopterin destek verdiği yangın, 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. 1 hektarlık meşelik alan zarar görürken, yangına ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı
Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Ağaçlık alanda korkunç son! Bir kişi ölü bulundu
Emeklilerin merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

Emeklilerin dört gözle beklediği tarih netleşti
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi

Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler