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Gaziantep Nurdağı'nda iki akaryakıt tankeri çarpıştı, tonlarca yakıt yola döküldü

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Gaziantep Nurdağı'nda iki akaryakıt tankeri çarpıştı, tonlarca yakıt yola döküldü
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde akaryakıt yüklü iki tankerin çarpışması sonucu sürücüler hafif yaralandı, tonlarca yakıt yola döküldü. Dökülen yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda güvenlik önlemi alınırken, ulaşım 2 saat sonra normale döndü ve soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde akaryakıt yüklü iki tankerin çarpışması sonucu sürücüler hafif yaralandı, tonlarca yakıt yola döküldü.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Osmaniye kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Osman A. (45) yönetimindeki 27 AJT 678 plakalı tanker ile Ahmet B. (54) idaresindeki 33 BNJ 42 plakalı tanker çarpıştı. Kaza sırasında tankerlerden birinin arkasındaki vananın kırılmasıyla tonlarca yakıt yola döküldü. Kaza sırasında sürücüler hafif yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri, dökülen yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda olası kazaya karşı güvenlik önlemi aldı. Tankerlerin kaldırılıp, yolun temizlenmesinin ardında ulaşım 2 saat sonra normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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