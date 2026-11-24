Gaziantep Nurdağı'nda hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İçerisu Mahallesi mevkisinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
M.M. (21) yönetimindeki 27 AUM 643 plakalı hafif ticari araç ile A.Ş'nin (60) kullandığı 17 RF 777 plakalı otomobil İçerisu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA