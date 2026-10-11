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Gaziantep Nurdağı'nda 8 kişinin yaralandığı kazada ölen otomobil sürücüsü defnedildi

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Gaziantep Nurdağı'nda 8 kişinin yaralandığı kazada ölen otomobil sürücüsü defnedildi
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Gaziantep Nurdağı'nda iki gün önce tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 35 yaşındaki otomobil sürücüsü toprağa verildi. Hastanede tedavisi süren 2'si çocuk 7 yaralının durumunun iyi olduğu, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Rıza Kaya (35), toprağa verildi.

Kaza, iki gün önce akşam saatlerinde Sayburun Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed S. (39) yönetimindeki 27 ME 9658 plakalı mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile Rıza Kaya (35) idaresindeki 27 J 1606 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 8 kişi, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Rıza Kaya, hastanede hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işleminin ardında Nurdağı ilçesi Sayburun Mahallesi'ne getirildi. Rıza Kaya'nın cenazesi, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardında toprağa verildi. Öte yandan hastanede tedavileri süren 2'si çocuk 7 yaralının durumlarının iyi gittiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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