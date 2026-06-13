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AFAD'dan Gaziantep'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

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AFAD, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
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