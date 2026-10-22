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Gaziantep Nizip'te otomobil motosikletle çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Gaziantep Nizip'te otomobil motosikletle çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Gaziantep Nizip'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün olay yerinde öldüğünü belirlerken yaralı otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Bölge Trafik Amirliği yakınlarında Ömer B. (46) idaresindeki 27 ALG 966 plakalı otomobil ile Salih Ş'nin (56) kullandığı 27 JG 481 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Salih Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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