Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep Nizip'te aileler arasındaki kavgada yaralanan 4 kişiden biri hastanede öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aile arasında çocuklar nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 4 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede öldü. 28 yaşındaki kişinin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 4 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Dün Kıbrıs Mahallesi Seymenler Sokak'ta iki aile arasında iddiaya göre çocuklar nedeniyle çıkan silahlı ve sopalı kavgada ağır yaralanan Murat Yıldız (28) tedavi gördüğü Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Nizip ilçesinde dün iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
Roma'ya sıçrayan protestolarda tarihi Kolezyum işgal edildi! Zarar bilinmiyor

Yazık ki ne yazık! Protestocular sonunda burayı da işgal etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu: Denizci şarkılarından albüm hazırlıyordu

Nev’in son hayali yürek burktu: Projesi yarım kaldı
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti

Bir odada kurulup milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Trump dünyayı alarma geçirdi: Yarın bile saldırabiliriz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj
Kraliyet ailesini sarsan skandal: Meghan Markle'ın babası hakkında çocuk istismarı iddiası

Öz oğlu ihbar etti! Meghan Markle'ın babasına mide bulandıran suçlama
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Sınava geç kalınca çılgına döndü! Eskişehir'de kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı

Sınava geç kaldı, faturayı muhabire kesti! O anlar kamerada
Kayseri'de KPSS'ye dakikalarla geç kalan aday kapıda kaldı! Sınava giremeden geri döndü

Kapılar kapandıktan dakikalar sonra geldi! Kapı ona açılmadı