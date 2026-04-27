Yasa Dışı Bahis ve Suç Örgütü Operasyonunda 81 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
GAZİANTEP merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 81 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 50 milyar TL hareket tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen sekiz aylık teknik takip ve çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis sitelerinde üyelerin bakiye yükleyebilmesi için banka ve kripto hesapları temin eden, suçtan elde edilen tutarların transferine aracılık yapan ve yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 97 şüpheli tespit edildi. Gaziantep merkezli Adana, Ağrı, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde toplam 92 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 13 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Operasyonda ayrıca 171 banka kartı, 92 cep telefonu, 87 sim kart, 33 hard disk ve bilgisayar, 23 USB bellek, 6 hafıza kartı ve 4 tablet ele geçirildi.

PARAYI KUYUMCULAR ARACILIĞIYLA AKLAMIŞLAR

MASAK incelemesi sonucu ise şüphelilere ait 254 banka ve 121 kripto hesabında toplam 50 milyar TL para hareketinin olduğu tespit edildi. Bahis şebekesinin suçtan kazandığı paraları Adana ve İstanbul'daki kuyumcuların aracılığıyla aklayıp piyasaya sürdüğü belirtildi. Suçtan elde edilen paraları İstanbul Kapalı Çarşı ve Adana illerinde kuyumculuk yapan 3 esnaf üzerinden akladıkları tespit edildi. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama kapsamında yaklaşık değeri 30,5 milyon TL olan 1 otomobil, 130 banka hesabı ve 1 arsaya el konuldu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından 81 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
