Haberler

Gaziantep Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 81 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilere ait 254 banka ve 121 kripto hesabında toplam 50 milyar TL para hareketi tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma tarafından Gaziantep merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, İl Jandarma Komutanlıklarınca 92 ayrı adrese baskın yapıldı.

Operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı.

Banka ve kripto hesapları mercek altında

Bakanlığın açıklamasına göre şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynayan kişilerin bakiye yükleyebilmesi amacıyla havuz hesaplarda kullanılmak üzere banka ve kripto hesabı temin ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca suçtan elde edilen tutarların nakline aracılık yaptıkları ve yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi.

50 milyar TL para hareketi tespit edildi

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilere ait 254 banka hesabı ile 121 kripto hesabında toplam 50 milyar TL para hareketi olduğu ortaya çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Siber Vatanımızda da suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer vererek operasyonda görev alan Jandarma birimlerini, MASAK'ı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığını ve emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

