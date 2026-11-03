Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep merkezli operasyonda 5 milyon 600 bin lira dolandıran 6 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Valilik açıklamasına göre yüksek kazanç vaadiyle 18 müştekiyi 5 milyon 600 bin lira dolandıran şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kazanç vaadiyle 18 müştekiyi 5 milyon 600 bin lira dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 17 cep telefonu, 17 sim kart, 25 banka kartı ve 1 hard disk ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Deniz Ateş Bitnel'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na sert yanıt: Müfterisin!

Türk futbolunda tansiyon yükseldi! TFF Başkanı'na hodri meydan dedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var

Diyarbakır'da kahreden kaza! 2 çocuk öldü, 12 yaralı var
İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek

İlk kar için tarih verildi! Hava buz kesecek
Yeliz Yeşilmen'den ünlülerin zayıflama yarışına sert tepki: Midemi bulandırıyor

Yeliz Yeşilmen isyan etti: Midemi bulandırıyor
Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi operasyon! 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi

İnsan insana bunu yapar mı? Kalbi durdu, maç tatil edildi
Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş

Ev sahibine soğuk duş! Dairesinin kapısını açınca gözlerine inanamadı
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooter'lı gence tokat attı! Cezası ağır oldu

Yanlış kişiye racon kesti! Bedeli ağır oldu