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Gaziantep kazasında yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ölü sayısı 8 oldu

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27 Eylül'de Gaziantep-Osmaniye kara yolunda midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi. Acaroba Mahallesi yakınlarındaki kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep- Osmaniye kara yolunun kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında 27 Eylül'de meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlardan 3 yaşındaki Kerem Gökşen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada ölenlerin sayısı böylelikle 8'e yükseldi.

Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 27 Eylül'de meydana gelen kazada 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü ile 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpışmış, kazada 7 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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