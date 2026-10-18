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Gaziantep İslahiye'de tırın çarptığı traktör sürücüsü öldü, tır sürücüsü gözaltında

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı traktörün sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı traktörün sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

C.G. (44) idaresindeki 34 RKF 288 plakalı tır, İslahiye'den Hatay yönüne seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen K.E. (79) yönetimindeki 31 ZF 317 plakalı traktöre çarptı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü K.E, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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