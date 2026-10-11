Gaziantep İslahiye'de makas atan sürücüye 90 bin TL ceza uygulandı

Gaziantep İslahiye'de makas atan sürücüye 90 bin TL ceza uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde makas atan sürücüye 90 bin TL ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, sanal medyada paylaşılan görüntüyü inceleyerek sürücünün İslahiye Devlet Hastanesi önünden geçen kara yolunda trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde trafikte otomobiliyle yolda makas atan sürücüye 90 bin TL ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada paylaşılan görüntüyü incelemeye aldı. İncelemede İslahiye Devlet Hastanesi önünden geçen kara yolundan şehir merkezine otomobiliyle seyreden sürücünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde makas attığının tespit edildiği belirtildi. Görüntüdeki araç sürücüsünün K.K. olduğu belirlenip, 90 bin TL ceza uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı