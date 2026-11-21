Gaziantep İslahiye'de depremde yıkılan İlçe Müftülüğü hizmet binasının temeli atıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İslahiye'de, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan İlçe Müftülüğü Hizmet Binası için temel atma töreni düzenlendi. Törende İl Müftüsü Mustafa Soykök, Kaymakam Vekili Adnan İnsel ve İlçe Müftüsü Mustafa Demir'in katılımıyla butona basıldı ve temele ilk beton döküldü.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan İlçe Müftülüğü Hizmet Binası'nın yeniden yapılması için temel atma töreni düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök, İslahiye Kaymakam Vekili Adnan İnsel, İlçe Müftüsü Mustafa Demir, siyasi parti temsilcileri, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, hayırsever iş insanı İbrahim Karasu, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Programda İlçe Müftüsü Mustafa Demir, yapılacak hizmet binası hakkında bilgi verdi. Kurban kesiminin ardından İl Müftüsü Soykök tarafından dua edildi.
Duanın ardından protokol üyelerinin butona basmasıyla binanın temeline ilk beton döküldü.
İlçe Müftüsü Demir, depremde yıkılan hizmet binasının yeniden ilçeye kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, binanın en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.