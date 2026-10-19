Gaziantep İslahiye'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Gaziantep İslahiye'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bariyere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
O.B. idaresindeki 27 BDL 07 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi'nde bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA