Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep İslahiye'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İslahiye'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bariyere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

O.B. idaresindeki 27 BDL 07 plakalı otomobil, Fevzipaşa Mahallesi'nde bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı

Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi

İşte o an! Özgür Özel'in bakışlara dikkat

100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi! Rekorlar kitabına girdi

100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor

Yıllar sonra ortaya çıkan kare! Yapılan yorumlar aynı
ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına kritik uyarı! İsrail dahil 12 ülkede alarm

ABD alarm seviyesine geçti! İsrail dahil 12 ülkede aynı uyarı
WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Bunu ilk kez yapabileceksiniz

WhatsApp'a bomba özellik geliyor
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?

Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?

İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi

İşte emeğin fotoğrafı!