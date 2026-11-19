Gaziantep İslahiye'de aynı kavşakta iki ayrı kazada 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aynı kavşakta iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Tırla hafif ticari aracın çarpıştığı ilk kazada 4, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı ikinci kazada 2 kişi yaralandı; toplam 6 yaralı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Fatih Kavşağı'nda meydana gelen ilk kazada tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.
Aynı kavşakta meydana gelen ikinci kazada ise hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İki kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA