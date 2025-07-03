Gaziantep İslahiye'de 6 Ayda 315 Suçlu Yakalandı

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İslahiye ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 315 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 ayda çeşitli suçlardan aranan 315 şüpheli yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Açıklamada, "Jandarma ve emniyetimizin çalışmalarıyla, yılın ilk 6 ayında aranması bulunan 94'ü kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 315 şahıs yakalanmış olup, adli makamlara teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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