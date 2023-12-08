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Gaziantep İslahiye'de 1 Derslikli Prefabrik İlkokul İçin Protokol İmzalandı

8 Aralık 2023 14:10 Son Güncelleme: 14:12 Abone Ol

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılması planlanan 1 derslikli prefabrik ilkokul için protokol imzalandı. İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki kırsal Yelliburun Mahallesinde yapılması planlanan 1 derslikli ilkokul yapımı için, İslahiye Kaymakamlığında protokol düzenlendi. Törene Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve okulun yapımını üstlenen iş insanı Erdal Çelik katıldı. Törende, ilkokul yapımı katkı sağlayacak İslahiye Belediyesi Başkanı Kemal Vural ve yapım masraflarını karşılayacak olan hayırsever Erdal Çelik ile ön protokol imzalandı.