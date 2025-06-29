Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Sakçagözü Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda 12 saat sonra kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, iş makineleri ve 80 personelle müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise 27 araç ve 45 personelle yangınla mücadeleye destek verdi.

Yangın yaklaşık 12 saat sonra kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Akif KARSLI - Güncel
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