Gaziantep Huzurevi'nde 15 gönüllü genç, yaşlılara hediye ve tatlı ikram ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Huzurevi'nde 15 gönüllü genç, yaşlılarla sohbet edip onlara hediye ve tatlı ikramında bulundu. Ziyarete öncülük eden Zeliha Akbulat, büyüklerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek vefa kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.
Gaziantep'te gönüllü 15 genç, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek onlarla sohbet etti, hediye ve tatlı ikramında bulundu.
Gaziantep Huzurevi'nde gerçekleştirilen ziyarette gençler, yaşlıların hayat tecrübelerini dinleyerek birlikte vakit geçirdi.
Ziyarete öncülük eden Zeliha Akbulat, büyüklerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Geçmişimizin hafızası ve en kıymetli hazinesi olan büyüklerimizle bir araya gelmek, onların dualarını almak bizim için en büyük zenginliktir. Bu toprakların vefa kültürünü yaşatmaya ve gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.