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Gaziantep Havalimanı'nda yeni Aletli İniş Sistemi hizmete alındı

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Gaziantep Havalimanı'nda yeni Aletli İniş Sistemi hizmete alındı
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Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı'nda Aletli İniş Sistemi'nin CAT II testleri tamamlanarak hizmete alındığını duyurdu. Uçuş operasyonlarını etkileyen NOTAM kaldırıldı; Bakan, havacılık altyapısına yatırımlarla daha güvenli ve kesintisiz ulaşım sunulacağını belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı'nda yeni 'Aletli İniş Sistemi'nin hizmete alındığını duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep Havalimanı'nda yeni Aletli İniş Sistemi'mizi (ILS), CAT II operasyonel kategorisindeki testlerinin tamamlanmasıyla hizmete aldık. Sistemin uçuş kontrol ve performans doğrulama testlerinin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardınan uçuş operasyonlarını etkileyen teknik duyuruyu (NOTAM) kaldırarak sistemimizi kullanıma açtık. Havacılık altyapımızı güçlendiren yatırımlarımızla vatandaşlarımıza daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sunmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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