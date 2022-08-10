Son dakika haberleri! Emekli polis memuru kazada hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Gaziantep'in Nizip İlçesinde emekli polis memuru Mehmet Bozkurt idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Gaziantep'in Nizip İlçesinde emekli polis memuru Mehmet Bozkurt idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada Bozkurt hayatını kaybetti. Kaza, Belkıs Zeugma yolunda meydana geldi. Emekli polis memuru olduğu öğrenilen Mehmet Bozkurt idaresindeki 27 ALP 573 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ters dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Emekli polis memuru olduğu öğrenilen Mehmet Bozkurt'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / Güncel Mehmet Bozkurt Bozkurt 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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