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Gaziantep haber! 2 Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü

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Gaziantep haber! 2 Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü

Gaziantep gündem haberine göre Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) araç üstü ekipman üretiminin gerçekleştirildiği bir fabrikada bulunan vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) araç üstü ekipman üretiminin gerçekleştirildiği bir fabrikada bulunan vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü.

Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir araç üstü ekipmanları üretiminin yapıldığı fabrikada vidanjörle işlem yapılırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle vidanjörün arka bölümünde bulunan işçilerden Mustafa Kesiktaş (27) ile Ercan Kılıç (25) hayatını kaybetti.

Kesiktaş ile Kılıç'ın cenazeleri, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep OSB Güncel Haberler

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