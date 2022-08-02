Gaziantep haberi! GAZİANTEP - Kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karpuz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karpuz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Erol Arslan (46) yönetimindeki 27 AFY 013 plakalı kamyonet, karpuz yüklü kamyonet İslahiye-Nurdağı karayolu Türkbahçe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki oğlu Mustafa Arslan (13) ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen, kazada yola ve tarlaya savrulan yaklaşık 3 ton karpuz İslahiye Belediyesi ekiplerince temizlendi. Güncel AA / Zekeriye Şimşek Erol Arslan Gaziantep Güncel Haberler

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