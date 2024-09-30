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Gaziantep Emniyeti'nden Öğrencilere Güvenlik Bilinci Eğitimi

Gaziantep Emniyeti'nden Öğrencilere Güvenlik Bilinci Eğitimi
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesinde öğrenciler için güvenlik bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrencilere bağımlılıkla mücadele, güvenli internet kullanımı ve siber suçlar gibi konularda bilgiler verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) eğitim gören gençlere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, yerleşkede stant açarak öğrencilere suç önleme çalışmaları ve güvenlik bilincinin artırılması amacıyla farklı başlıklar ele alındı. Öğrencilere, bağımlılıkla mücadele, güvenli internet kullanımı, dolandırıcılık, siber suçlar gibi çeşitli alanlarda bilgilendirme yapıldı.

Açılan stantta emniyet görevlileri, öğrencilere broşürler dağıtarak onların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel

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