Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen yavru şempanze ilgi odağı oldu

Dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan doğal yaşam parkındaki şempanze sayısı 13'e yükseldi - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler: - "Annesi bütün bakımlarını üstlendiği için şu an annesinin kucağından hiç inmiyor, birlikte geziyorlar"

Türkiye'nin yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yeni doğan yavru şempanze, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekare alana kurulan parkta yaklaşık 3 ay önce yavru şempanze dünyaya geldi.

Annesinin bir an bile yanından ayırmadığı şempanze ziyaretçilerin de yoğun ilgisini çekiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, parkın doğurganlık oranının en fazla olan hayvanat bahçelerinden biri olduğunu söyledi.

Hayvanlara özenle baktıklarını ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

"Burada hayvanların doğal ortamlarına uygun yaşam alanı ve barınaklar dizayn ettik. Böylelikle hayvanlar kendilerini mutlu hissettiği, dengeli beslendiği ve bakımları düzenli yapıldığı için doğurganlık oranı çok fazla. Doğurganlık oranlarımız şu anda yüzde 65-70'lere ulaştı. Özellikle kangurulardan, ceylanlardan, geyiklerden, yine aslanlardan, kaplanlardan ve sırtlanlardan yavru almaktayız. Bu da hayvanın kendini buraya ait hissettiğini gösteriyor."

Parktaki 13'üncü şempanze oldu

Özsöyler, yeni dünyaya gelen yavru şempanzenin bu türdeki 13'üncü hayvanları olduğunu dile getirerek, "Bir anne şempanzeden 3 yavru aldık. İlki 'Can', ikincinin ismi 'Fıstık' ve şimdi bir tane daha yavrumuz oldu. İlk yavruya annesi bakmamıştı, ikinci yavruya ise annesi baktı. Şu anda bu yavru şempanzeye de annesi bakıyor. Annesi bütün bakımlarını üstlendiği için şu an annesinin kucağından hiç inmiyor, birlikte geziyorlar. Yavru şempanze, parkın maskotu halinde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
