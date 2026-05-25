Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi kurban bayramına hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kurban bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta denetimleri, kurban satış alanlarındaki kontroller, ilaçlama çalışmaları, trafik düzenlemeleri ve kurban yakalama timiyle birlikte bayram için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bayram süresince tüm ekiplerin koordinasyon halinde görev yapacağını belirtti.

Başkan Şahin, Kurban Bayramının sadece ibadet değil aynı zamanda çok ciddi bir şehir organizasyonu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için bütün ekiplerimiz sahada olacak. Zabıta denetimlerinden trafik düzenlemelerine, ilaçlama çalışmalarından kurban yakalama timlerine kadar her başlığı tek tek değerlendiriyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kurban satış alanlarında denetimlerimizi artırdık. Hileli tartı ve ölçü aletlerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bayram boyunca ekiplerimiz 24 saat esasına göre görev yapacak."