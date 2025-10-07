Gaziantep Başsavcısı, Adliye Personeline Destek Sözü Verdi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Büro Memur-Sen Gaziantep Adliye Şube Başkanı Harun Şencay ile beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan adliye personelini makamında kabul etti.

Şencay, ziyarette Başsavcı Karataş'a sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başsavcı Karataş da, adliye personelinin çalışma ortamının daha da iyileştirilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Personel Eğitim Merkezi'nin en kısa sürede personelin kullanımına sunulacağını ve lojmanla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Karataş, adliye personeli, hakim ve savcıların faydalanabileceği kreş ile gündüz bakımevinin yapımına ilişkin planlamaların devam ettiğini söyledi.