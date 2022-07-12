GAZİANTEP - Atık toplayıcı yer altındaki çöp konteynerine düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - Atık toplayıcı yer altındaki çöp konteynerine düştü

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Gaziantep'te bir atık toplayıcı, yer altında kurulu çöp konteynerine düştü.

Gaziantep'te bir atık toplayıcı, yer altında kurulu çöp konteynerine düştü.

Seyrantepe Mahallesi'nde 27 yaşındaki Ahmet Onur, yer altı çöp konteynerinde atık çöp toplamaya çalıştığı sırada dengesini kaybetti.

Yer altı konteynerine Onur'un düştüğünü görenler durumu itfaiye ve Şehitkamil Belediyesine bildirdi.

Ekipler, belediye aracıyla çöp konteynerini kaldırıp hafif yaralanan Onur'u bulunduğu yerden kurtardı.

Onur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Güncel

Ahmet Onur Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title