Gaziantep Araban'da yolcu minibüsü kaza yaptı, 5'i ağır 12 kişi yaralandı

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Haber: Abdurrahman AKÇAL

(ADIYAMAN) - Adıyaman- Gaziantep arasında yolcu taşıyan minibüs, Gaziantep'in Araban ilçesindeki Karadağ Geçidi'nde kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5'i ağır 12 kişi yaralandı.

Adıyaman-Gaziantep seferini yapan 02 D 0099 plakalı yolcu minibüsü, Araban ilçesi Karadağ Geçidi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına savruldu. Hurdaya dönen minibüsteki 12 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirlendi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA