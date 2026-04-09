Tıp öğrencilerinden İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası"na protesto

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasını ve Gazze'deki soykırımı protesto etti. Öğrenciler, insanlık değerlerinin hiçe sayıldığına dikkat çekerek adalet talep etti.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ve Gazze'deki soykırımı protesto etti.

Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde toplanan öğrenciler, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Mustafa Yasir Özgülcan, hayatını insanı yaşatmaya adayan hekimler olarak hiçbir insanın, meşru olmayan sebeplerle haksız yere idam edilmesini kabul etmediklerini söyledi.

Filistin'de işlenen savaş suçlarının yanında İsrail Meclisi'nin kabul ettiği "idam yasası"nın, hukuksuzluğun ve barbarlığın en somut kanıtı olduğunu belirten Özgülcan, yasanın bir adalet aracı değil, doğrudan Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan bir infaz mekanizması olduğunu vurguladı.

Özgülcan, İsrail'in, Filistinli esirleri hedef alan idam yasasının adil bir yargılamanın değil, etnik bir tasfiyenin basamağı olduğunu ifade ederek, bunun evrensel hukuk ilkeleri olan "hukuk önünde eşitlik" ve "ayrımcılık yasağı"nı tamamen yok saymak olduğunu dile getirdi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri olarak Gazze'deki meslektaşlarının çaresizliğini yüreklerinde hissettiklerini söyleyen Özgülcan, şunları kaydetti:

"İnsanlık vicdanı henüz ölmediyse, bu soykırımı ve idam yasasını durdurun. Biz, yaşatmak için buradayız, zulmün karşısında dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktayız. Bu evrensel değerleri hiçe sayan otoriteye ve onun hukuksuz uygulamalarına karşı akademik ve insani duruşumuzu koruyacağız. Tüm samimiyetimizle şunu haykırıyoruz, yaşatmak bizim görevimiz, adalet bizim talebimizdir."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
