Gazi Mustafa Bayram, trafik kazasında hayatını kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren gazi Mustafa Bayram'ın (32), 27 Temmuz 2012'de Diyarbakır'da PKK'lı teröristler tarafından kara yolundaki menfezin altına döşenen uzaktan kumandalı mayının askeri aracın geçişi sırasında patlatıldığı olayda ağır yaralandığı ve sonrasında yaşama tutunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir Çevreyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 35 AD 0634 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Bayram, otoyolda seyir halindeyken rahatsızlandı. Evli, iki çocuk babası olan ve Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanı Bayram, otomobili orta şeritte durdurdu. Yolcu konumundaki arkadaşları Ferhat E., Onur H. ile Fatih D. ise Bayram'a yardım etmek için otomobilden indi. Bu sırada, G.K. idaresindeki 35 KF 6322 plakalı kamyonet, duran otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücü Mustafa Bayram otomobilde sıkışırken, Ferhat E. ve Onur H., çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Fatih D. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Bayram, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalesi yapılan Ferhat E. ve Onur H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.