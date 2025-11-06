Haberler

Gazetecilerin 'Fiili Gözaltı' Uygulaması

Güncelleme:
Avukatı Hüseyin Ersöz, gazeteciler Yavuz Oğhan ve Şaban Sevinç'in evlerinden polis tarafından yapılan bir operasyonda gözaltına alındığını açıkladı. Oğhan'ın avukatıyla görüşmesine izin verilmediği bildirildi.

(ANKARA) - Avukat Hüseyin Ersöz, Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın, adı 'gözaltı' olmayan ama 'fiili gözaltı' denilebilecek bir şekilde sabah saatlerinde evlerinden alındığını ifade ederek, "Avukat görüşü yapmak istediğimizde 'operasyonun devam ettiği, 1 saat sonra görüşebileceğimiz' ifade edildi" dedi.

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gazeteci Yavuz Oğhan, adı 'gözaltı' olmayan ama son dönemde sıkça örneğine rastladığımız 'fiili gözaltı' diyebileceğimiz bir şekilde saat 06.45'de polis tarafından evlerinden alındı. Yavuz Oğhan'ın evinde bir arama işlemi gerçekleştirilmedi. İfadesine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği bilgisi verildi. Kendisiyle avukat görüşü yapmak istediğimizde ise 'operasyonun devam ettiği, 1 saat sonra görüşebileceğimiz' ifade edildi. Benzer bir açıklamanın Şaban Sevinç'in avukatına da yapıldığını öğrendik. Bu durum başka gazeteciler/kişiler hakkında da benzer uygulamaların olduğu anlamına gelebilir. Hali hazırda bekleyişimiz sürüyor. Emniyet ifadesi sonrasında Savcılığa sevk edilip-edilmeyeceği ise ilerleyen saatlerde belli olacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
