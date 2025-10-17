Gazetecilere Motosikletli Suç Örgütleriyle Saldırı Tehdidi

(İSTANBUL)- Gazeteciler Şule Aydın ve Murat Ağırel, kendilerine "motosikletli suç örgütleri azmettirilerek" bir saldırı düzenleneceği ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Gazeteciler Şule Aydın ve Murat Ağırel, dün akşamki Onlar Tv yayınında, meslektaşları Timur Soykan'a bir ihbar geldiğini belirtti. Whatsapp üzerinden yabancı bir hattan gelen ihbarda, Şule Aydın ve Murat Ağırel'e "motosikletli suç örgütleri azmettirilerek" saldırı düzenleneceği iddia edildi. İhbar üzerine Aydın ve Ağırel, 16 Ekim tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

"Etkili bir soruşturma süreci gerçekleştirilmesini bekliyoruz"

Konuya ilişkin sasyal medya hesabından açıklama yapan avukat Hüseyin Ersöz, şunları kaydetti:

"16 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş, hem WhatsApp üzerinden mesaj gönderen yabancı ülke hattının sahibi hem de bu mesajlarda isimleri yazılı bazı kişiler hakkında soruşturma başlatılması talep edilmiştir.

Gazeteciler Şule Aydın ve Murat Ağırel ile Timur Soykan'ın can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla Mülki İdare Amirliği'ne müzekkere yazılarak gerekli önlemlerin alınması da Savcılıktan talep edilmiştir.

Kamuoyunun yakından takip ettiği gazetecilere yönelik bu tehditlerin ciddiye alınması, yakın zamanda gerçekleşen örneklerden de yola çıkarak telafisi mümkün olmayacak bir durumun önüne geçilmesi için etkili bir soruşturma süreci gerçekleştirilmesi beklentimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz."