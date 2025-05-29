Gazetecilerden Filistin İçin 24 Saatlik Canlı Yayın Nöbeti

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla 60 gazeteci, 24 saat sürecek ortak canlı yayın nöbetiyle İsrail'in uyguladığı politikaları protesto edecek.

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde bir araya gelen 60 gazeteci, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek için 24 saat sürecek ortak canlı yayına çıkıyor. İsrail'in uyguladığı politikaların protesto edileceği canlı yayın, 31 Mayıs saat 12.00'da Sultanahmet Meydanı'nda başlayarak 24 saat sürecek. Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşları ve 20 Anadolu medyasından gerçekleştirilen ortak yayına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'de konuk olarak katılacak.