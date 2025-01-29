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Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi

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Bilirkişi soruşturmasında gözaltına alınan gazeteciler Serhan Asker ve Seda Selek, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 1 imza şartıyla serbest bırakıldı. Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında art arda iddialarla gündeme getirdiği bilirkişiye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

SERHAN ASKER VE SEDA SELEK ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bugün adliyeye sevk edilen Seda Selek ve Serhan Asker için savcılık adli kontrol talep etti. Barış Pehlivan için ise henüz bir karar verilmediği belirtildi. Hakim karşısına çıkan Serhan Asker ve Seda Selek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki gazeteci için yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, Asker ve Selek haftada bir polis merkezine gidip imza verecek.

3 GAZETECİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş'ın ise ifadeleri tamamlandı. 3 isim tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

HALK TV AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Bilirkişi soruşturma kapsamında gözaltıların başlamasının ardından Halk TV tarafından bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada şunlar yer almıştı; "Bu görüşmeyi kaydeden Barış Pehlivan değil. O sırada birlikte bulunduğu Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz'dur. O da bir gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır.

Bu, planlanarak yapılmış bir kayıt değildir. Haber kaynağı arandığında, aranan kişinin doğru isim olduğu anlaşıldığında gazetecilik refleksi gereği kayıt başlatılmıştır. Görüşmenin hemen ardından yine gazetecilik refleksiyle açıklamalar, yayına verilmiştir. Yayınlanmasına karar veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'tır."

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 2 İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞRILDI

Saat 14.30 sularında ise bilirkişiyle yapılan görüşmeyi kayda alan Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve görüntülerin yayınlanmasına izin veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifadeye çağrıldı.

Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıBaran Aral:

Ağzını açanı içeri alıyorlar. Sakın ola bundan böyle bantla ağzınızı kapatmadan sokağa çıkmayın.

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Haber YorumlarıENSON:

Bu yaratıklar asla serbest bırakılmamalıydı, bunlar ülkemizin kimyasını bozan sözde gazeteciler

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Haber YorumlarıSerdar:

Asın gitsin

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme79
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Haber YorumlarıEsra ARSEL:

Bugün BİMden tereyağ alayım dedim, 299 TL'lik yağı 349 yapmışlar, aynı gün indirime sokup 299'a satıyorlardı.Turuncu etiketlerin hepsi öyleydi.Devlet çok güzel denetliyor.Hadi boykot edelim.

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Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

AAAAA BEN FARKLI SONUÇ BEKLİYODUUMMMMM.

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Haber YorumlarıDağıstan:

Demirel,Özal,Erbakan vb zamanlarda karikatüristler neler çizerler , bir tek soruşturmaya maruz kalmazlar,maruz görülürlerdi.Ama şimdi o güzel ,esprili günler yok. Yönetim eleştiriye gelmiyor,ağzını açanı diyeceğim ,hemen soruşturmaya tabi tutup yasa uyguluyor. Böyle olmaz ama hayatın tadı kalmadı

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

yargı bağımsızdır dime ülkenin geldiği hale bak yazık

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Başka adam bulamadınız mı ah ahhhhh

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Diktatorya

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Haber YorumlarıFurkan inci:

çok güzel şeyler oluyor

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