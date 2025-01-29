Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında art arda iddialarla gündeme getirdiği bilirkişiye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

SERHAN ASKER VE SEDA SELEK ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bugün adliyeye sevk edilen Seda Selek ve Serhan Asker için savcılık adli kontrol talep etti. Barış Pehlivan için ise henüz bir karar verilmediği belirtildi. Hakim karşısına çıkan Serhan Asker ve Seda Selek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki gazeteci için yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, Asker ve Selek haftada bir polis merkezine gidip imza verecek.

3 GAZETECİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş'ın ise ifadeleri tamamlandı. 3 isim tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

HALK TV AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Bilirkişi soruşturma kapsamında gözaltıların başlamasının ardından Halk TV tarafından bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada şunlar yer almıştı; "Bu görüşmeyi kaydeden Barış Pehlivan değil. O sırada birlikte bulunduğu Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz'dur. O da bir gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır.

Bu, planlanarak yapılmış bir kayıt değildir. Haber kaynağı arandığında, aranan kişinin doğru isim olduğu anlaşıldığında gazetecilik refleksi gereği kayıt başlatılmıştır. Görüşmenin hemen ardından yine gazetecilik refleksiyle açıklamalar, yayına verilmiştir. Yayınlanmasına karar veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'tır."

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 2 İSİM DAHA İFADEYE ÇAĞRILDI

Saat 14.30 sularında ise bilirkişiyle yapılan görüşmeyi kayda alan Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve görüntülerin yayınlanmasına izin veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifadeye çağrıldı.