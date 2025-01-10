Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi
İstanbul'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Uzmanların peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da korkutan deprem

Gazeteciler Günü'nde Filistinli Gazeteciler Anıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yaşamını yitiren Filistinli gazetecileri andı. Yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında 202 gazetecinin öldüğü ifade edildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Filistin'de İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden basın mensuplarını andı.

Güvenpark'ta bir araya gelen platform üyeleri, İsrail'in saldırılarında Filistin'de yaşamını yitiren gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı.

Platform adına açıklama yapan gazeteci Tayyar Tercan, Filistin'de 461 günde 202 gazetecinin öldürüldüğünü, 399 gazetecinin yaralandığını, 43 gazetecinin ise esir alındığını ifade etti.

Batı ülkelerinin dünyada basın özgürlüğü naraları atarak birçok ülkeye ders vermeye kalktığını ifade eden Tercan, İsrail'in saldırılarına Batı medyasının sessiz kaldığını vurguladı.

Tercan, "Bizler gazeteci olmanın ötesinde insanız. Neredeyse 1,5 yıldır her türlü savaş hukuku, insani ve vicdani değerler ayaklar altına alınarak yapılan bu soykırımın durdurulması için harekete geçilmesini istiyoruz." dedi.

Filistinli gazeteci Zaher Albek de İsrail'in gerçeklerin üzerini örtmek için gazetecileri katlettiğine dikkati çekti.

Gazetecilerin İsrail tarafından kasıtlı şekilde öldürüldüğünü dile getiren Albek, "Gazze'deki gazeteciler bana 'Sessiz kalmayın, yanımızda olun.' dediler. Bu mesajı sizlere ulaştırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
img

Rol aldığı dizi rekor kırıyor
img

Roketsan mühendisi ölmeden önce internette bu aramayı yapmış
img

Erdoğan sinyali vermişti! Savaş uçakları, teröristlere bomba yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Ofisteki yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı
Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti

Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti
Polat Alemdar rolüyle tanınan Necati Şaşmaz Mekke'de görüntülendi

Mekke'de görüntülenen ünlü ismi tanıdınız mı?

Son Dakika Haberleri

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ | AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba 2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.