Kenan Şener'in Gözaltına Alınması... Çgd: Gözaltındaki Tüm Meslektaşlarımız İfadesi Alındıktan Sonra Derhal Serbest Bırakılmalıdır

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin "ANKA Haber Ajansı'nın özür dileyerek kamuoyunu bilgilendirdiği yayına ilişkin bir linç kampanyası yürütülmesini kabul etmiyoruz. Gazetecilik refleksi ile yapıldığı açık olan yayına dair yürütülen soruşturmada önce Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen'in ve ardından Kenan Şener'in de gözaltına alınmasıyla, gazetecilere dönük bir gözdağı verilmektedir" açıklamasını yaptı. Açıklamada, tüm gazetecilerin serbest bırakılması talep edildi.

ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gazaltına alınmasına ilişkin Çağdaş Gazeteceiler Derneği'nin (ÇGD) sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız, üyemiz ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, gözaltına alındı. ANKA Haber Ajansı'nın özür dileyerek kamuoyunu bilgilendirdiği yayına ilişkin bir linç kampanyası yürütülmesini kabul etmiyoruz. Gazetecilik refleksi ile yapıldığı açık olan yayına dair yürütülen soruşturmada önce Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen'in ve ardından Kenan Şener'in de gözaltına alınmasıyla, gazetecilere dönük bir gözdağı verilmektedir. Meslektaşımız Kenan Şener'in talimatla ifadesinin alınması mümkün iken Ankara'da gözaltına alınıp Adana'ya götürülmesinin, mesleğimize yönelik yeni bir suç oluşturma dalgası olduğu açıktır. Gözaltındaki tüm meslektaşlarımız ifadesi alındıktan sonra derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA