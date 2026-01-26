Disk Basın-İş: "Yeni Yaşam Gazetesi Çalışanı Zilan Gül, Gerekçesi Henüz Bilinmeyen Bir Ev Baskınıyla Gözaltına Alındı"
DİSK Basın-İş, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Zilan Gül'ün bilinmeyen bir gerekçeyle ev baskını sonucu gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, bu tür uygulamaların basın özgürlüğünü tehdit ettiği vurgulandı.
DİSK Basın-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Zilan Gül, gerekçesi henüz bilinmeyen bir ev baskınıyla gözaltına alındı. Gazetecilerin ev baskınlarıyla gözaltına alınması açık bir gözdağıdır. Bu uygulamalar yalnızca basın emekçilerini değil, toplumun haber alma hakkını da hedef almaktadır. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Zilan Gül derhal serbest bırakılmalı, basın özgürlüğüne yönelik keyfi ve baskıcı uygulamalara son verilmelidir" denildi.