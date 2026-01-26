Haberler

Disk Basın-İş: "Yeni Yaşam Gazetesi Çalışanı Zilan Gül, Gerekçesi Henüz Bilinmeyen Bir Ev Baskınıyla Gözaltına Alındı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİSK Basın-İş, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Zilan Gül'ün bilinmeyen bir gerekçeyle ev baskını sonucu gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, bu tür uygulamaların basın özgürlüğünü tehdit ettiği vurgulandı.

(ANKARA) - DİSK Basın-İş, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Zilan Gül'ün, gerekçesi henüz bilinmeyen bir ev baskınıyla gözaltına alındığını açıkladı.

DİSK Basın-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Zilan Gül, gerekçesi henüz bilinmeyen bir ev baskınıyla gözaltına alındı. Gazetecilerin ev baskınlarıyla gözaltına alınması açık bir gözdağıdır. Bu uygulamalar yalnızca basın emekçilerini değil, toplumun haber alma hakkını da hedef almaktadır. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Zilan Gül derhal serbest bırakılmalı, basın özgürlüğüne yönelik keyfi ve baskıcı uygulamalara son verilmelidir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar