Çgd: "Meslek Hayatı Boyunca Barış Gazeteciliği Yapmış Hüseyin Aykol'un Vefatından Büyük Üzüntü Duyuyoruz"

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için taziye mesajı paylaştı. Mesajda, "Meslek hayatı boyunca barış gazeteciliği yapmış, pek çok meslektaşımızın yetişmesinde büyük emekleri olan Hüseyin Aykol'un vefatından büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

ÇGD, sosyal medya hesabından, bir süredir tedavi gördüğü Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren 73 yaşındaki gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için taziye mesajı paylaştı.

ÇGD'nin mesajı şu şekilde:

"Özgür Gündem gazetesinin eski genel yayın yönetmenlerinden, meslek hayatı boyunca barış gazeteciliği yapmış, pek çok meslektaşımızın yetişmesinde büyük emekleri olan Hüseyin Aykol'un vefatından büyük üzüntü duyuyoruz. Meslektaşımıza rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz."