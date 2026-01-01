Haberler

Çgd: "Meslek Hayatı Boyunca Barış Gazeteciliği Yapmış Hüseyin Aykol'un Vefatından Büyük Üzüntü Duyuyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çağdaş Gazeteciler Derneği, barış gazeteciliği yapmış olan Hüseyin Aykol'un vefatını duyurarak taziye mesajı paylaştı. Aykol'un meslek hayatı boyunca birçok gazeteciye ilham verdiği vurgulandı.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için taziye mesajı paylaştı. Mesajda, "Meslek hayatı boyunca barış gazeteciliği yapmış, pek çok meslektaşımızın yetişmesinde büyük emekleri olan Hüseyin Aykol'un vefatından büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

ÇGD, sosyal medya hesabından, bir süredir tedavi gördüğü Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren 73 yaşındaki gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için taziye mesajı paylaştı.

ÇGD'nin mesajı şu şekilde:

"Özgür Gündem gazetesinin eski genel yayın yönetmenlerinden, meslek hayatı boyunca barış gazeteciliği yapmış, pek çok meslektaşımızın yetişmesinde büyük emekleri olan Hüseyin Aykol'un vefatından büyük üzüntü duyuyoruz. Meslektaşımıza rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi