Gazeteci Vedat Yenerer son yolculuğuna uğurlandı
Yaşamını yitiren gazeteci Vedat Yenerer, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(İSTANBUL ) - Yaşamını yitiren gazeteci Vedat Yenerer, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Vedat Yenerer için Üsküdar Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailesi, yakınları Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve meslektaşları katıldı.
Yenerer'in cenazesi daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: ANKA