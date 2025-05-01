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Gazeteci Ümit Özdal Hayatını Kaybetti

Gazeteci Ümit Özdal Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'da 21 yıldır gazetecilik yapan Ümit Özdal, geçirdiği beyin kanaması sonrası 52 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi, yakınları ve meslektaşları tarafından toprağa verildi.

DİYARBAKIR'da gazeteci Ümit Özdal (44), geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede 52 gün sonra hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da 21 yıldır gazetecilik yapan Reuters muhabiri Ümit Özdal, 9 Mart'ta beyin kanaması geçirdi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Özdal, 52 gündür tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Özdal'ın cenazesi, işlemlerinin ardından Sur ilçesindeki Çarıklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Özdal'ın yakınları ve meslektaşları katıldı.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK- Selim KAYA /DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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