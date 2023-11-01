Gazeteci Tolga Şardan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı
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Gazeteci Tolga Şardan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Gazeteci Tolga Şardan, hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA SUÇUYLA YARGILANIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.
TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Haberler.com / Güncel