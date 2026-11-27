Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç'in yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme kararında, Şaban Sevinç'in 1 yıl 3 ay hapsiyle birlikte tahliyesine, Mustafa Balcı'nın ise tüm suçlardan beraatine karar verdi.

Gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç'in 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'iftira' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul Adalet Sarayı 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Balcı, Şaban Sevinç ve avukatları katıldı.

'GAZETECİLİK İLE KASITLI SUÇU BİRBİRİNDEN AYIRMANIZI TALEP EDİYORUM'

Şaban Sevinç savunmasında, "Ben 62 yaşındayım, 39 yıldır gazetecilik yapıyorum. Tek bir konu nedeniyle üç suçtan yargılanıyorum. Amacım asla korku ve panik yaratmak değildi. Yaptığım iş, halkı yakından ilgilendiren fon soruşturmasını halk için açıklamaktı. Mustafa Balcı'nın paylaşımını üzerindeki yazılarla birlikte X hesabımdan paylaştım. Fotoğrafı ben üretmedim, fotoğraf hakkında herhangi bir suçlama yazmadım. Sadece 'Çok önemli bir fotoğraf' yazdım. Fotoğraf, ağustos ayından beri gazetelerde ve açık kaynaklarda yayımlanmıştı zaten. YouTube hesabımda siyasi kaynaklarımdan aldığım, 2-3 kez teyit ettiğim bilgileri, yine de iddia olduğunu belirterek değerlendirdim. Programımda, fon soruşturması kapsamında devletin de açıklama yapmaya çalıştığını anlattığım görülüyor. Eğer amacım birilerini karalamak ya da halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak olsaydı, bakanların açıklamalarını halka anlatmaz ve bu açıklamaların ikna edici olduğunu söylemezdim. Programın amacı fon mağdurlarını, gündemi ve adaleti konuşmak. İddianamede, 'Senin yayının nedeniyle şunlar oldu' şeklinde bir şey de yok. Hakkımda Sayın Ömer Çelik'e iftira attığım suçlaması var. Ben Çelik'i suç işlemekle suçlamıyorum. Bir kişiyle aynı fotoğrafta bulunmak suç değildir. Çelik'in fondan para kazandığını, mağdurların parasını aldığını söylemiyorum. Gazeteci olarak kamuoyuna yansıyan bilgileri ve detayları konuştum, tartıştım. Kaynaklarımdan aldığım bilgileri hep özellikle iddia olarak anlattım. Çelik'in fon tavsiyesi verdiği yönündeki sözümü de iddia olarak dile getiriyorum. Zaten Çelik'in bu iddiaya karşı açıklama yapması gerektiğini söylüyorum. Siyasi bir kişi hakkında eleştirel bir yayın yapılması rahatsız edici bulunsa bile hakaret ya da suç değildir. Kendisini 2002 yılından beri gazetecilik yaptığım için tanıyorum. Kendisi gerçekten saygı duyduğum biridir. Yayındaki amacım kamuoyunda bilinen iddialara cevap verilmesini sağlamaktır. Gazetecilik ile kasıtlı suçu birbirinden ayırmanızı talep ediyorum. Türkiye gündemine oturan bu fon konusunun gazeteciler tarafından konuşulması kadar normal bir şey yoktur" dedi.

'SUÇLAMA KASTIM YOKTUR'

Tutuklu sanık Mustafa Balcı savunmasında, "Sadece iki paylaşımım iddianamede yer alıyor. İddianamede yer alan Ömer Çelik'in Osman Arıkan'la olan fotoğrafını halka açık kaynaklardaki paylaşımından almıştım. Devamında Özgür Özel'in yaptığı açıklamayı yazdım. Herhangi bir suçlama iddianamede açık bir şekilde yoktur. Suçlama kastıyla hareket etmedim. Eğer bu kişi Osman Arıkan değilse HTS raporuyla ispatlanabilirdi ancak yapılmadı. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Suç isnadı oluşmamıştır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" ifadelerini kullandı.

SEVİNÇ'İN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Savcılık, esasa ilişkin mütalaasında Şaban Sevinç'in 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan cezalandırılmasını, diğer suçlardan ise beraatini talep etti. Mustafa Balcı'nın tüm suçlardan beraati istendi.

'SİYASETÇİLERİN AÇIKLADIKLARI BİLGİLERİ DİLE GETİRDİM'

Sevinç, mütalaaya karşı savunmasında, "Nasıl halkı yanıltıcı bilgiyi yaymışım? Yaptığım yayınla halkta nasıl bir korku ve panik oluşmuştur? İddianamede ve mütalaada suçun unsuru yok. Halkı yanıltıcı bilgiyi yaymadım. Biz gazeteciler olarak, yüz binlerce vatandaşın mağdur olduğu fon olayında siyasetçilerin ve Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bilgileri dile getirdim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

SEVİNÇ VE BALCI'NIN TAHLİYELERİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Mustafa Balcı'nın beraatine karar verirken Şaban Sevinç'i 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Mustafa Balcı'nın 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'iftira' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından 3 yıl 2 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şaban Sevinç için ise aynı suçları zincirleme şekilde işlediği iddiasıyla 3 yıl 11 aydan 18 yıl 11 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede, gazetecilerin Ömer Çelik'i fon soruşturması ve soruşturmada adı geçen kişilerle ilişkilendiren paylaşımlarının somut bilgi ve belgelerle desteklenmediği, soyut ve yanıltıcı nitelik taşıdığı belirtildi. Paylaşımların kamu görevlilerine ve devlet kurumlarına duyulan güveni zedeleyebileceği, soruşturmadan doğrudan etkilenen kişilerde mağduriyetlerinin giderilip giderilmeyeceğine ilişkin korku ve endişe yaratabileceği aktarıldı. Ayrıca paylaşımların sosyal medyada başka kullanıcılar tarafından da yayılması nedeniyle kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı