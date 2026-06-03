Gazeteci Reha Muhtar, Bodrum'da hayatını kaybetti
Ünlü gazeteci Reha Muhtar (66), Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gazeteci Reha Muhtar (66), Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Muhtar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
İlçede yaşayan Muhtar, 28 Mayıs'ta rahatsızlanması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA / Ali Ballı