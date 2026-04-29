Gazeteci Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti

Çağdaş Gazeteciler Derneği eski genel başkanı ve ADAM-Der kurucusu gazeteci Rahmi Yıldırım, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenazesi 30 Nisan Perşembe günü Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği eski genel başkanlarından, ADAM-Der kurucusu gazeteci Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti. Yıldırım, 30 Nisan Perşembe günü ikindi namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Çağdaş Gazeteciler Derneği eski genel başkanlarından, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği'nin kurucu başkanı gazeteci Rahmi Yıldırım, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yıldırım, 12 Eylül 1980 darbesi döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen genç subaylar arasında yer aldı. Uzun yıllar yargılanan ve cezaevinde kalan Yıldırım, daha sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanarak gazetecilik eğitimi aldı.

ÇGD eski genel başkanıydı

Gazetecilik ve yazarlık hayatı boyunca örgütlü mücadelenin içinde yer alan Yıldırım, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanlığı görevinde de bulundu.

Yıldırım, kuruluşundan bu yana Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda gazetecilik dersleri veriyordu.

ÇGD ve ADAM-Der'den başsağlığı mesajı

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Yıldırım'ın vefatının ardından yaptığı açıklamada, "Derneğimiz eski Genel Başkanlarından Gazeteci Rahmi Yıldırım'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Meslektaşlarımıza, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ADAM-Der ise yaptığı paylaşımda, "Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği'nin kurucu başkanı, 12 Eylül darbecilerinin TSK'dan uzaklaştırdığı genç askerlerden, gazeteci yazar, devrimci yoldaşımız Rahmi Yıldırım, kısa süre önce yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü" açıklamasında bulundu.

Rahmi Yıldırım'ın cenazesi, 30 Nisan Perşembe günü ikindi namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: ANKA
